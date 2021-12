Médiation sociale

Le député Patrick Vignal se voit confier une mission sur la médiation sociale

Publié le 21/12/2021 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Assemblée nationale

Alors qu'une proposition de loi vient d'être déposée à l'Assemblée nationale pour mieux reconnaître la médiation sociale, le Premier ministre Jean Castex a confié au député Patrick Vignal une mission destinée à dresser un état des lieux de la médiation et des pistes doit réaliser un état des lieux et proposer une amélioration des dispositifs existants et de « nouvelles initiatives en vue d’améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants ».

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Médiation

Prévention de la délinquance