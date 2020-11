Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 21 au 27 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Marchands de sable – Né de la loi climat-énergie de 2019, le dispositif d’expérimentation « Bac à sable » en faveur de la transition énergétique va se concrétiser sur le terrain. Comme l’explique Actu-Environnement, la Commission de régulation de l’énergie a sélectionné les 19 premiers projets éligibles. Ils concernent le stockage d’énergie, l’injection de gaz vert, les réseaux fermés de distribution, le raccordement d’énergies renouvelables ou le comptage des consommations. L’efficacité éventuelle de ces expérimentations pourrait déboucher sur des modifications des cadres réglementaires qui les contraignent pour le moment. Après étude approfondie des dossiers, le CRE validera la concrétisation de ces expérimentations.

Règles en bois – Suite à l’annonce du contenu la prochaine RE2020 [lire aussi notre article], la filière-bois s’est certes félicité des mesures adoptées, mais elle a aussi soulevé des points de vigilance. Dans un communiqué signé par les principales fédérations interprofessionnelles, elle s’est surtout inquiétée de voir les seuils d’usage de bois et de matériaux biosourcés repoussés dans le temps. Les professionnels de la filière « prêteront une attention rigoureuse à ce que ces échéances ne desservent pas l’ambition de la RE2020. Ils veulent éviter que ce qui est présenté comme des obligations de résultat se traduise in fine par un statu quo ».

Changement de braquet – Il n’y a pas mieux que le vélo pour éviter de polluer et respecter les distanciations sociales ? C’est le sens de la tribune signée par de nombreuses associations de défense de l’environnement et des collectivités engagées dans la pratique du vélo. Plus en détail, ces acteurs réclament la pérennisation des « Coronapistes » avec un soutien supplémentaire 100 millions d’euros ajouté au fonds vélo. Ils en appellent également à plus de moyens pour sécuriser les places de stationnement, la reconduction du « Coup de pouce vélo » et des investissements massifs dans les innovations. Enfin, ils souhaitent la mise en place de territoires pilotes pour développer la politique du vélo dans les villes moyennes.

Paris ne perd pas le Nord – Après de longs mois d’une relation compliquée, la mairie de Paris et la SNCF ont signé un protocole d’accord pour la modernisation de la gare du Nord. Le Monde précise que le nouveau projet retenu, plus modeste que celui prévu initialement, répond aux attentes de la mairie. Le chantier prévoit d’améliorer le flux de voyageurs entre la gare de surface et souterraine, de nouveaux espaces du terminal des départs ou une intermodalité plus forte. La ville de Paris a également exigé que des comités de suivi et technique soient impliqués pendant toute la durée du chantier.

Vents contraires – Associations de protection de l’environnement, élus et acteurs de la filière de l’éolien interpellent Emmanuel Macron pour dénoncer les « mensonges » colportés sur leur secteur. Dans une lettre ouverte citée par Le Parisien, ils affirment que « les critiques contre l’éolien sont aujourd’hui bâties autour de propos inexacts et parfois délibérément mensongers ». Demandant au chef de l’Etat de s’ériger en arbitre du débat, ils rappellent que la PPE prévoit de passer à 20% de part d’éolien dans la production d’électricité en 2028.

Hybride – Selon une étude de l’ONG bruxelloise Transport & Environnement, reprise par Le Monde, les voitures hybrides rechargeables pourraient rejeter jusqu’à douze fois plus de CO2 que ce que les constructeurs annoncent. L’enquête, basée sur les émissions de CO2 de différents modèles SUV, a effectué des tests dont les résultats ont ensuite été comparés aux données affichées par les industriels.

Gratuité – Décision jugée inégalitaire, frein aux investissements… Comme le montre 20 Minutes, les débats font rage au sein de la métropole lyonnaise après que le Sytral, le syndicat mixte des transports, a voté la gratuité pour les plus précaires. Cette mesure doit entrer en vigueur en janvier [lire aussi notre article].

Et aussi…

L’agence parisienne du climat a publié un état des lieux du potentiel d’installation des bornes de recharge électrique à Paris [communiqué] ;

Dans un guide de Ville de France, les élus peuvent piocher des bonnes pratiques pour améliorer la qualité de l’air intérieur, en particulier dans les équipements publics ;

Un gigantesque incendie en Haute-Garonne a provoqué la pollution de la nappe phréatique [France 3].