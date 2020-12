Intégrer l’hygiène au quotidien

Se laver les mains, éternuer dans son coude ou encore aérer les locaux de travail plusieurs fois par jour, autant d’habitudes que l’on nomme aujourd’hui "gestes barrières". Et si la crise sanitaire nous révélait l’importance de l’hygiène au travail ?

Par Xavier Laisne, attaché principal

Le terme « hygiène » (le « H » du CHSCT) regroupe un ensemble de pratiques tendant à préserver et améliorer la santé. La gravité de certains risques professionnels et des accidents de service a pu faire passer au second plan l’obligation de l’employeur de garantir des normes d’hygiène au quotidien. Concrètement, il s’agit de l’entretien des locaux, des sanitaires et des espaces communs (vestiaires, salles de restauration, salles de réunion, etc.) mais également du nettoyage du matériel utilisé ou encore des vêtements de travail.

Risques biologiques et sanitaires

Dans de ...