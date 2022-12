Culture administrative

Les Institutions européennes sont au programme de nombreux concours de la fonction publique. Cette fiche, destinée principalement aux candidats, est consacrée au Conseil des ministres de l'Union européenne. Sommaire et extrait de ce document, à télécharger ici.

SOMMAIRE DE LA FICHE

I – Composition du Conseil des ministres de l’UE

A. Un collège intergouvernemental

B. Une présidence « tournante »

II. Organisation et fonctionnement

A. Organisation générale

B. Modalités de vote

III. Domaine de compétences

A. Pouvoir législatif et budgétaire

B. Coordination des politiques économiques et signature des accords internationaux

C. Politique étrangère, de défense et justice

D. Nominations

EXTRAIT DE LA FICHE

I. Composition du Conseil des ministres de l’Union européenne

A. Un collège intergouvernemental

Il n’existe pas de membres en tant que tels. Les membres du Conseil des ministres de l’Union européenne sont, avant tout, des responsables nationaux qui se réunissent périodiquement pour traiter de problèmes communautaires.

En effet, lors de chaque réunion du Conseil, les pays de l’Union délèguent le ministre chargé de la politique faisant l’objet des débats. Ainsi, selon l’objet des réunions, il s’agit du ministre de l’Environnement, de l’Éducation, des Transports, etc. Par exemple, le Conseil ECOFIN réunit les ministres des Finances de chaque pays.

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil ne comporte aucun membre fixe et se réunit en 10 formations différentes : « Agriculture et pêche », « Compétitivité », « Justice etaffaires intérieures« , « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs », « Transports, télécommunications et énergie », « Environnement », « Affaires générales », « Affaires étrangères », « Affaires économiques et financières (appelé ECOFIN) » et « Education, jeunesse et culture ».

B. Une présidence « tournante »

Seul le Conseil « Affaires étrangères » est doté d’un président permanent : il s’agit du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (Mme Federica Mogherini depuis 2014). Toutes les autres réunions du Conseil sont présidées par le ministre en charge issu du pays assurant la présidence tournante de l’Union européenne.

Par exemple, toute réunion du Conseil « Environnement » ayant lieu durant la période au cours de laquelle la Pologne assure la présidence de l’Union européenne sera présidée par le ministre polonais de l’Environnement.

Le traité de Lisbonne maintient la présidence semestrielle du Conseil de l’Union européenne

Chaque pays continue donc de présider à tour de rôle l’Union européenne pour une période de six mois, dans le cadre d’un programme défini par trois pays, la Troïka. De janvier 2021 à juin 2022, la présidence du Conseil est revenue à la France. C’est la République tchèque qui a succédé à la présidence française pour la période allant de juillet à décembre 2022. (cf. calendrier des présidences).

[…]

