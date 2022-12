Culture administrative

Publié le 07/12/2022 • Mis à jour le 07/12/2022 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Les Institutions européennes figurent au programme de révision de nombreux concours de la fonction publique. Destinée en particulier aux candidats, cette fiche est consacrée au Conseil européen. Sommaire et extrait de ce document, en téléchargement ici.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

SOMMAIRE DE LA FICHE

I – Composition du Conseil européen

A. Une présidence désormais stable du Conseil européen

B. Les fonctions du président du Conseil européen

II – Organisation et fonctionnement

A – Les modalités de réunion

B. Les modalités de prise de décision

III – Domaines de compétences

A. Les missions

B. Les relations avec les institutions

EXTRAIT DE LA FICHE

Le Conseil européen, institué en 1974 à l’initiative du président Valéry Giscard d’Estaing et du chancelier allemand Helmut Schmidt est l’héritier des conférences au sommet réunissant les chefs d’État ou de gouvernement des États membres. Il donne à l’Union européenne les impulsions nécessaires à son développement et définit les orientations, les priorités et les politiques générales. Une innovation majeure a été apportée par le traité de Lisbonne : le Conseil européen est devenu une institution de l’Union européenne.

I – Composition du Conseil européen

Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres et du président de la Commission. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le président du Conseil européen ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participent également à ses travaux.

Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre.

[…]