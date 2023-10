238 nouvelles brigades de gendarmerie déployées d’ici 2027

Sécurité publique

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle de 2022, 238 nouvelles brigades de gendarmerie verront bien le jour d’ici 2027. Lors d’un déplacement à Tonneins (Lot-et-Garonne), ce lundi 2 octobre, le président de la République en a annoncé le détail.

Elles devaient être 200, elles seront précisément 238. Le gouvernement a dévoilé ce lundi 2 octobre la liste des nouvelles brigades de gendarmerie créées d’ici 2027. L’exécutif a semble-t-il veillé à contenter toute le monde puis chaque département de métropole et d’Outre-Mer accueillera au minimum une nouvelle brigade. « Un investissement historique », dixit le chef de l’État, qui se dessine après plus de 400 suppressions de brigades entre 2007 et 2016.

93 brigades fixes pour 145 brigades mobiles

Dans le détail, 93 de ces 238 nouvelles brigades (39,08 %) seront des brigades fixes, comptant 10 gendarmes en moyenne. Elles prendront leurs quartiers dans des bâtiments nouveaux ou réhabilités, sur des terrains appartenant à l’État ou mis à disposition par les communes et les départements. Pour ...

