Fonds de soutien aux activités périscolaires : l’État rétropédale sous la pression des élus

Rythmes scolaires

Publié le 02/10/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Une semaine après la publication d’un arrêté divisant par deux le fonds de soutien aux activités périscolaires pour l’année 2023-2024, Elisabeth Borne rétablit les crédits sous la pression des maires scandalisés par la brutalité de la méthode.

Etat et collectivités locales

C’est avec stupéfaction que les associations d’élus ont réalisé la semaine dernière, qu’un arrêté du 20 septembre (1) publié au journal officiel le 23 septembre, divisait par deux le fonds de soutien aux activités périscolaires pour l’année 2023-2024, alors que les communes avaient déjà prévu leurs plannings pour cette année scolaire. La même semaine, ils apprenaient que le projet de loi de finances 2024 supprimait purement et simplement ce fonds l’année suivante. Un coup de massue pour les associations d’élus. Une décision d’autant plus incompréhensible qu’Emmanuel Macron distille depuis quelques semaines des velléités d’alléger le temps passé chaque jour à l’école. « Il y a trop de vacances, et des journées trop chargées », admet le Président de la République le 24 août 2023 dans les ...