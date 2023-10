Les cadres du social planchent sur les 40 ans de la décentralisation

ANDASS

Publié le 02/10/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L'Association nationale des directeurs de l'action sociale et de la santé organisait, les 27, 28 et 29 septembre les 34e Journées de l'Andass, centrées sur les 40 ans de la décentralisation d'une partie des compétences du secteur social.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les lois Defferre de 1982 et surtout 1983 ont profondément changé l’action sociale, avec le transfert de nombreuses compétences sociales aux départements. 40 ans plus tard, l’Association nationale des directeurs de l’action sociale et de la santé (Andass) avait donc choisi de commémorer cet anniversaire pour ses rencontres annuelles, du 27 au 29 septembre dans l’Aude. Car cette décentralisation des politiques sociales continue d’interroger. « La liberté fait craindre une iniquité de traitement » des personnes accompagnées, a résumé en introduction Anne Troadec, présidente de l’Andass.

Le tout premier président de l’Andass, à sa création en 1987, Jean-Louis Loirat a rappelé les conditions dans lesquelles s’est déroulé ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite