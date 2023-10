Une baisse de la gravité des arrêts en trompe-l’œil

Santé au travail

Publié le 02/10/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Le groupe mutualiste Relyens a présenté ce 2 octobre les résultats de son étude annuelle sur la qualité de vie au travail et la santé des agents territoriaux. Un panorama 2023 qui, au-delà de l’impact conjoncturel du Covid, confirme l’allongement des durées d’absences observées ces dernières années, en lien avec le vieillissement des agents.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Des arrêts pour raison de santé moins longs ? C’est ce que fait ressortir le Panorama 2023 de la qualité de vie au travail et de santé des agents dans les collectivités réalisé par Relyens (*). Mais à y regarder de plus près, il n’en est rien. La faute au Covid qui, en faisant repartir à la hausse la fréquence des arrêts et la proportion d’agents absents, a fait mécaniquement baisser la gravité (durée moyenne) des arrêts.

« En neutralisant l’impact des absences pour Covid, la tendance s’inverse », confirme Philippe Charton, directeur du développement marché des acteurs territoriaux chez Relyens.

La gravité recalculée s’établit à 32 jours et la fréquence à 41 arrêts pour 100 agents employés. « Ce qui place les indicateurs dans la lignée des cinq dernières années avec une gravité qui tend ...