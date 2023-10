«Les centres de gestion doivent offrir des services à la Doctolib et Amazon»

[Entretien] ANDCDG

Publié le 02/10/2023 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

L’essor de l’intelligence artificielle sera au cœur des débats de l’assemblée générale de l’Association nationale des DG et DG adjoints des centres de gestion (ANDCDG), du 4 au 6 octobre. Le point avec son président, Olivier Ducrocq.

Chiffres-clés 4-6 octobre 2023 Assemblée générale de l’ANDCDG à Dinan.

Assemblée générale de l’ANDCDG à Dinan. 14 août 2023 Deux nouveaux indicateurs du rapport social unique (RSU) sont introduits par arrêté: le nombre d’agents «promouvables au choix pour un avancement de grade, par sexe» et «promouvables sur examen professionnel».

Deux nouveaux indicateurs du rapport social unique (RSU) sont introduits par arrêté: le nombre d’agents «promouvables au choix pour un avancement de grade, par sexe» et «promouvables sur examen professionnel». 30 novembre 2020 Le RSU, base de données sociales des collectivités, remplace le bilan social (décret n°2020-1493).

Les directeurs généraux de centre de gestion sont-ils inquiets du développement de l’intelligence artificielle (IA)?

Il est normal, en tant que citoyen responsable engagé, de craindre la suppression d’emplois sur le moyen et le long terme. A court terme, on y voit le moyen de renforcer la sécurité. Les collectivités sont en effet de plus en plus sujettes aux attaques de fichiers d’administrés.

Il est important, pour les centres de gestion, d’être des expérimentateurs de l’IA plutôt que de subir des évolutions inéluctables. Il convient de démystifier, de comprendre et de rassurer les équipes ; il faut prendre le sujet à bras-le-corps pour moderniser nos organisations et accroître leur efficience. Les objectifs sont de dématérialiser les échanges, d’optimiser la proximité – via la télé ...