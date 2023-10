À Lyon, les subventions sportives conditionnées à une formation

Violences sexuelles et sexistes

Publié le 02/10/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, Régions

À compter du 1er septembre 2024, la ville de Lyon va conditionner l'attribution de créneaux dans les équipements sportifs et le versement de subventions aux clubs à une formation contre les violences sexuelles et sexistes.

Chiffres-clés Au 31 décembre 2022, plus de 900 personnes ont été mises en cause pour des faits de violence ; 43 avaient un statut d’agent public au moment des faits, 408 sont des éducateurs sportifs professionnels et 154 des bénévoles ; 83 % des signalements concernent des violences à caractère sexuel.

65 fédérations sportives sont concernées.

78 % des victimes sont de sexe féminin.

82 % des victimes étaient mineures au moment des faits.

41 % des faits dénoncés concernent des jeunes âgés de moins de 15 ans au moment des actes. Source : Gouvernement, 4e Convention nationale de prévention des violences dans le sport - dossier de presse, 3 juillet 2023.

« Un enfant sur sept est victime de violences dans le sport aujourd’hui », c’est le chiffre dévoilé en juillet 2023 par la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, lors de la présentation du bilan de la quatrième étude sur les violences dans le sport. Pour enrayer le fléau, la capitale des Gaules va conditionner, au 1er septembre 2024, l’octroi de subventions et de créneaux dans les installations sportives à la formation obligatoire des clubs aux Violences Sexistes et Sexuelles (VSS).

« Dans le sport, elles sont étouffées et le phénomène persiste », s’agace Julie Nublat-Faure, adjointe aux sports, à la vie associative, à l’éducation populaire et aux grands événements sportifs à la ville de Lyon. Les clubs lyonnais ...