Sapeurs-pompiers volontaires : le montant de l’indemnité horaire de base est revalorisé

Un arrêté du 26 septembre fixe le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires comme suit :

Grades Indemnité horaire Officiers 12,96 € Sous-officiers 10,43 € Caporaux 9,24 € Sapeurs 8,61 €

On peut lire dans la délibération du Conseil national d’évaluation des normes du 7 septembre qu’en principe, cette revalorisation est indexée sur l’indice des prix à la consommation : cela aurait engendré un hausse de 6%.

Mais après concertation avec les associations nationales représentant les collectivités territoriales et dans un contexte de forte inflation et de contrainte budgétaire pour les services d’incendie et de secours, la revalorisation est finalement limitée à 3%.

Le ministère a indiqué que le coût de la revalorisation proposée est estimé à 5 millions d’euros au titre du dernier trimestre de l’année 2023 et à 20 millions d’euros en année pleine. Ces dépenses seront à la charge des collectivités concernées.