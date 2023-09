[Prix de l’industriel du territoire] AX Group crée une Green Factory

TERRITOIRES ET INDUSTRIE / 3E ETAPE : NORD

A Bailleul (Nord), AX Group s’est doté d’un nouvel atelier de production, plus respectueux de l’environnement. La PME est lauréate du prix Industriel du territoire de «Territoires et industrie», une initiative de L'Usine Nouvelle et de La Gazette des communes, dont la troisième édition se tenait le 20 septembre à Dunkerque (Nord).

Par Nadia Daki

Baptisé Green Factory, le nouvel atelier de production d’AX Group est équipé de panneaux photovoltaïques, d’un système de chauffage basse consommation et d’une cuve de récupération d’eau de pluie, utilisée pour les essais des machines de nettoyage.

Dirigé par Romain Pennel, AX Group réunit AX System, qui développe et fabrique des équipements de nettoyage et de brumisation pour les centrales thermiques, AX Solar Robot, qui fabrique des robots de nettoyage de panneaux solaires, et Pégase, qui propose des solutions de transport et de distribution de carburant.

«Depuis 2020, nous avons réuni nos trois activités au sein de notre nouvelle usine éco-responsable d’une surface de 1200 m2 à Bailleul. Notre ADN est la lutte contre le gaspillage énergétique. Pour ce faire, nous développons des solutions adaptées à des marchés spécifiques», précise Romain Pennel.

La PME, qui compte aujourd’hui une trentaine de salariés, recrutera entre cinq et dix personnes par an dans les années à venir. L’objectif à moyen terme : augmenter la capacité de production et diminuer la sous-traitance notamment pour la fabrication des machines spéciales. «Nous avons également des projets en cours de développement, notamment dans le domaine militaire via notre marque Pégase», ajoute le dirigeant.