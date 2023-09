[Prix de la relocalisation] Kubota relocalise le soudage de ses cabines de tracteurs

TERRITOIRES ET INDUSTRIE / 3E ETAPE : NORD

Publié le 29/09/2023 • Par Auteur associé • dans :

Spécialisé dans l’assemblage de tracteurs de grandes cultures, le site industriel de Kubota à Bierne (Nord) a intégré en 2021 un atelier de soudage de cabines qui lui évite d’importer celles-ci du Japon. L’entreprise a reçu le prix de la relocalisation de «Territoires et industrie», une initiative de L'Usine Nouvelle et de La Gazette des communes, dont la troisième édition se tenait le 20 septembre à Dunkerque (Nord).

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Par Nadia Daki

Jusqu’en 2021, le site nordiste du fabricant japonais de machines agricoles Kubota importait les cabines de ses tracteurs, soudées au Japon. Mais face aux coûts du transport et à l’impact environnemental, Kubota a décidé de relocaliser à Bierne, près de Dunkerque, le soudage des cabines. «On fonctionnait à la demande mais étant donné les délais d’acheminement, on devait en permanence avoir un stock de 150 cabines, explique Andrea Ceriani, directeur industriel. Aujourd’hui, nous maîtrisons plus facilement le moindre aléa sur la ligne d’assemblage.»

Le site nordiste de Kubota assemble des tracteurs de grandes cultures. Destinés majoritairement à l’export (40% aux Etats-Unis

, 40% en Europe et 20% en Australie, Japon et Nouvelle-Zélande), ils possèdent des moteurs oscillant de 130 à 170 chevaux. «Nous sommes le seul site du groupe à produire ce genre de tracteurs», précise Andrea Ceriani. Le nouvel atelier de soudage, d’une surface de 1100 m2, a nécessité un investissement de 3 millions d’euros. «Nous avons développé des gabarits et des robots de soudage.»

Une vingtaine de personnes a été recrutée, portant ainsi l’effectif total à 220 personnes. Pour Philippe Vijaudon, le directeur des ressources humaines, le gain en autonomie est synonyme de gain en compétences. «Nous avons intégré de manière verticale de nouvelles compétences. Cela s’accompagne d’actions de formations notamment pour permettre la montée en compétences des équipes», indique-t-il. La relocalisation de cette activité a également permis d’augmenter la production, passée de 1700 tracteurs en 2018 à 2500 l’an dernier.

Cet article est en relation avec le dossier