TERRITOIRES ET INDUSTRIE / 3E ETAPE : NORD

[Prix de la saga familiale] Centenaires, les Etablissements Six se digitalisent

Publié le 29/09/2023 • Par Auteur associé • dans :

© Ets Six

Quatrième génération à la tête des établissements Six de Steenvoorde (Nord), Jérémy Six modernise et digitalise l’entreprise de tôlerie et chaudronnerie créée en 1916 par une aïeule. La TPE a reçu le prix de la saga familiale lors de la troisième édition de «Territoires et industrie», une initiative de L’Usine Nouvelle et de la Gazette des communes, qui se tenait le 20 septembre à Dunkerque, dans le Nord.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Développement économique

Economie