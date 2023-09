« On ne peut construire de logement social sans fonds publics »

[Entretien] Logement

Publié le 29/09/2023

Michel Ménard, président du département de Loire-Atlantique, et président du groupe de travail logement et foncier à l'Association des départements de France, revient sur ce que peuvent faire les collectivités dans le contexte de crise du logement actuel.

Comment analysez- vous l’effondrement actuel du marché immobilier ?

La crise actuelle est sévère, et la situation se dégrade : il y a six ans, en Loire-Atantique nous faisions une attribution de logement social pour quatre demandes, aujourd’hui on est à sur un rapport de 1 à 6. Les explications sont multiples, entre la hausse des coûts de construction, la hausse du taux du livret A qui pèse sur les finances des bailleurs sociaux, les décision du gouvernement d’instituer la réduction du loyer de solidarité auprès des bailleurs sociaux, soit une ponction de 2,5 milliards, et de relever la TVA sur le logement social de 5,5 à 10%… Dès 2018 nous avions prévenu le gouvernement que ces mesures allaient freiner la production de logement social, cette fois on y est. Par ...