[Coup de cœur du jury] EDHD s’adapte à l’évolution de ses marchés

Spécialisée dans les services en hydraulique industrielle, EDHD, PME de Cappelle-la-Grande (Nord), se tourne désormais vers la maintenance prédictive et les automatismes. L'entreprise a reçu le prix coup de cœur du jury, à l'occasion de la troisième étape de la tournée «Territoires et industrie», une initiative de L’Usine nouvelle et de la Gazette des communes, qui se tenait le 20 septembre à Dunkerque, dans le Nord.

Par Nadia Daki

Spécialisée dans les services en hydraulique industrielle, la PME EDHD de Cappelle-la-Grande (Nord) n’a cessé d’évoluer et de s’adapter aux mutations depuis sa création en 1982 par Pascal Désire, le père de l’actuel directeur. «L’automatisme et l’électrification prennent de plus en plus le pas sur l’hydraulique, précise Bertrand Désire. C’est pourquoi nos métiers évoluent et nos compétences également.»

Aujourd’hui, EDHD propose des services aussi bien dans le domaine de la maintenance prédictive, du monitoring et de l’automatisation que de l’hydraulique. En 2022, l’entreprise a investi 400 000 euros dans un nouveau banc d’essai. « Le précédent avait une trentaine d’années. Il était devenu nécessaire pour nous de gagner en puissance et en compétences, relate le directeur. Ce nouveau banc d’essai présente une ergonomie plus adaptée à nos usages et permet notamment des mesures de pression haut débit. »

EDHD, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros en 2022, a des clients en France et à l’étranger, dans l’industrie, le portuaire, les collectivités publiques. Parmi eux, Arcelor Mittal, le port de Dunkerque, les Voies navigables de France… Partie avec un seul salarié en 1982, l’entreprise en compte désormais 145, dont les trois enfants du fondateur, certains de leurs cousins, oncles, tantes. Chez les employés aussi, certains sont issus d’une même famille…

