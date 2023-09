Assises de l’Afigese : les financiers en transition écologique

Evenement

Publié le 29/09/2023 • Par Cédric Néau Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les Assises 2023 de l'Afigese, organisées à Troyes, qui ont réuni financiers, fiscalistes, contrôleurs de gestions, évaluateurs, se sont attelés à interroger la prise en compte de l'environnement et de l'investissement vert dans les collectivités jusqu'à la pratique métier. L'objectif : fixer un cap et générer une discussion. Jusqu'à entraîner "un changement de logiciel" ?

Cadrage-débordement obligatoire pour les financiers territoriaux. Réunis à Troyes (Aube) du 27 au 29 septembre, les financiers, contrôleurs de gestion, évaluateurs de collectivités territoriales membres de l’Afigese sentent bien qu’en ce moment, ils passent de rois de la gestion publique locale à princes consorts de la transition écologique. Un décalage globalement bien vécu par les 408 professionnels qui ont fait le déplacement pour les 27e assises de l’association et qui ont tenté de répondre à cette question : « la soutenabilité de l’action publique locale : le vert à moitié plein ? ».

Pour son président Pascal Bellemin, et directeur des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques au département de la Savoie, ce décalage est « une opportunité pour innover, oser et ...