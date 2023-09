Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 23 au 29 septembre sur les thématiques qui concernent les services techniques des collectivités : transports, énergie, déchets...

Le prix de l’eau – Avant de connaître le contenu du projet de loi de finances, l’association Amorce tire la sonnette d’alarme sur la situation des agences de l’eau. Citée notamment par Environnement Magazine, Amorce appelle à une réforme des redevances pour qu’elles soient réellement incitatives pour la préservation des ressources en eau. L’association estime que les annonces du Plan eau ne sont pas à la hauteur des enjeux et qu’elles ne corrigent pas « le déséquilibre à la source entre les préleveurs d’eau et les émetteurs de polluants ». Un déséquilibre qui pèse essentiellement sur les collectivités, estime l’association. Qui formule trois recommandations : rééquilibrage des taxes sur les prélèvements, multiplication par cinq des redevances de pollutions industrielles et agricoles et création d’une nouvelle redevance sur les pollutions émergentes.

Pacte brisé – Que restera-t-il du Pacte vert ? C’est la question que se pose Novethic après que les pays de l’Union européenne ont adopté, cette semaine, une version plus light de la norme Euro 7 qui encadre les émissions de CO2 et les rejets de particules des véhicules. Les constructeurs automobiles s’opposaient à ces nouvelles contraintes qui prévoyaient notamment de réduire drastiquement les émissions d’oxyde d’azote et de particules fines. L’article s’inquiète également pour d’autres mesures du Pacte vert qui attendent d’être votées, comme celle sur la restauration de la nature ou l’encadrement des pesticides.

Maison-mère – A l’occasion du forum Renodays, un article de de Batiweb revient sur la standardisation et la massification de la rénovation énergétique. En citant notamment le programme Profeel, rebaptisé Restore, l’article souligne que des phases d’expérimentation ont lieu actuellement sur des chantiers-tests dans différentes collectivités (Lille, Strasbourg, Normandie…). Le tout visant notamment à réussir la performance de l’enveloppe et la qualité sanitaire des bâtiments en assurant un suivi complet avant, pendant et après la rénovation. Pour rappel, l’idée est de concevoir des projets de rénovation sur un exemplaire de maison très répandue afin de la répliquer facilement.

Seine ouverte – Comment rendre la Seine propre à la baignade continue d’animer les services de la ville de Paris en vue des JO 2024. Comme l’explique Actu Environnement, un plan complémentaire d’action préventif va être mis en place. Il consiste notamment en un renforcement de la surveillance de différents risques de pollution ponctuelle, un plus grand contrôle des réseaux d’assainissement en amont de Paris, plus de vigilance autour des raccordements des bateaux, ainsi que des systèmes d’évacuation des ERP le long de la Seine. Ces nouvelles mesures font suite à un retour d’expérience des tests d’épreuve de natation en Seine réalisés au mois d’août.

Climat de peur – La dernière édition de l’Observatoire des usages et représentation des territoires s’est intéressée aux « inquiétudes des Français à l’égard du changement climatique ». Comme le résume L’ObSoCo dans sa publication, il ressort que les Français accordent une extrême importance à leur cadre de vie et au logement en particulier. 21% d’entre eux considèrent leur logement inadapté à leurs besoins ! Autre crainte exprimée : le changement climatique et les inquiétudes liées à l’accès aux ressources. 60% des Français craignent en effet une diminution de l’accès à l’eau potable. Les épisodes de sécheresse, de canicules et de pluies intenses figurent aussi parmi les sources d’inquiétude.

Le gouvernement doit prendre Gart… Le débat autour du financement des AOM se poursuit. Dans un communiqué, le Gart appelle à nouveau le gouvernement à créer une ressource pérenne pour les collectivités ne pouvant pas lever de versement mobilité (VM), à majorer le VM pour l’Ile-de-France et les AOM urbaines et à baisser la TVA de 10% à 5,5% pour les transports du quotidien. Pour se faire entendre, le Gart estime qu’un « mur de 100 milliards d’euros de dépenses de fonctionnement et d’investissement se dresse devant les AOM d’ici 2030 ».

… avant de monter dans les RER – L’annonce de la planification écologique en début de semaine a aussi été l’occasion d’évoquer le dossier des « RER métropolitains ». France Info résume ainsi la situation : entre 10 et 15 projets ont été retenus et le gouvernement s’engage à hauteur de 700 millions d’euros pour les soutenir. Mais, pour les mener à bien, le ministre des Transports a évalué l’enveloppe globale à 10 milliards d’euros. Les financements attendus devraient entrer dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.

Sous terre – L’épilogue du dossier Stocamine suscite de vives réactions. 20 Minutes explique que des centaines de personnes ont manifesté devant la mairie de Wittelsheim contre le maintien des 42 000 tonnes de déchets enfouis. Des élus locaux faisaient aussi partie des manifestants. De leur côté, les députés LFI ont réclamé une commission d’enquête parlementaire.

Et aussi…

La région Ile-de-France annonce engager plus de 2 millions d’euros pour créer 18 nouveaux îlots de fraîcheur [communiqué] ;

Le syndicat France Renouvelables signe une première convention de partenariat avec l’Association des maires ruraux de France [Actu Environnement] ;

Un arrondissement de Lyon expérimente une quartier Zéro déchet [Reporterre].