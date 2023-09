Territoires numériques éducatifs : un effort sans précédent pour former les enseignants

Pédagogie

Publié le 29/09/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Deux ans après leur lancement, le volet formation des TNE s’organise et s’adapte aux contraintes des enseignants. Retour d’expérience des départements préfigurateurs.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Avec le lancement des Territoires numériques éducatifs (TNE), en 2020, Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Éducation nationale, avait pour ambition de changer la donne sur la façon de développer le numérique éducatif. La formation des professeurs aux pédagogies utilisant le numérique éducatif a toujours été le parent pauvre des grands plans d’équipement lancés ces dix dernières années. Cette fois, dans les TNE, le volet formation des enseignants est intégré dès le départ, et donne lieu, dans les douze territoires expérimentateurs (1), à des financements sans précédent, à côté de l’offre d’équipement, de ressources et des actions autour de la parentalité. En parallèle, 69 solutions numériques éducatives proposées par 34 éditeurs et sociétés EdTech ont été retenues dans le cadre d’un ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite