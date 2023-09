TER : ces régions qui s’investissent en sociétés publiques locales

CC BY SA KEVIN.B

Alors que l’ouverture à la concurrence du marché des TER se profile d’ici 2030, quelques régions misent déjà sur des SPL pour les accompagner et booster leurs investissements.

Petites lignes ferroviaires mais grand défi pour les régions

Le 10 juillet dernier était créée la Société publique d’investissements interrégionaux dans les transports (SPIIT) par les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, en charge des matériels roulants ferroviaires. Les Hauts-de-France ont un projet semblable de SPL pour les mêmes matériels. Le Grand Est a, lui, déjà lancé sa SPL Grand Est Mobilités (SPLGEM) le 1er avril 2022. Voilà qui fait suite à la loi du 27 juin 2018 pour un pacte ferroviaire, et notamment à l’obligation de transfert (art. 21) à l’autorité organisatrice (région) des matériels roulants et des ateliers de maintenance ferroviaires d’ici 2030. « La ...