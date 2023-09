Les neuf infos express de la quinzaine qu’il ne fallait pas manquer

Politiques culturelles

Publié le 26/09/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Espace public, numérique, patrimoine, musée, intelligence artificielle : telles sont les principales thématiques des brèves des deux dernières semaines à retenir.

La région Nouvelle Aquitaine dotée d’un schéma d’orientation pour la culture dans l’espace public

Après deux séquences de concertations territoriales organisées en mai dernier, la région Nouvelle Aquitaine a conclu le mois suivant un schéma d’orientation et de développement des arts de la rue et de l’espace public (Sodarep) avec les professionnels (notamment la Fédération Grand’Rue). Les agences culturelles régionales L’A. (Nouvelle Aquitaine) et l’OARA (Office artistique de Nouvelle Aquitaine), ainsi que le département de la Gironde sont impliqués dans le projet.

Le Sodarep devra établir une cartographie des arts de la rue et de la culture dans l’espace public, secteur très éparpillé sur le territoire et constitué de multiples disciplines artistiques (théâtre ...

