Lost in transition

[Editorial] Transition écologique

Publié le 29/09/2023 • Par Romain Mazon • dans : France

En présentant la feuille de route de la planification écologique, le 25 septembre 2023, ­Emmanuel ­Macron a engagé le pays sur la voie de la neutralité carbone à horizon 2050.

En présentant la feuille de route de la planification écologique, le 25 septembre, Emmanuel ­Macron a donc engagé le pays sur la voie de la neutralité carbone à horizon 2050. Il ne s’agit que d’un premier pas sur un chemin truffé d’obstacles. Chemin que devront emprunter, de concert et en harmonie, les collectivités locales, les citoyens, les entreprises, l’Etat… Chemin qui devra aussi concilier plusieurs chantiers stratégiques déjà lancés ou à lancer : on frise l’usine à gaz et les migraines.

Premier défi, « la territorialisation de la planification », qui devra adapter le « chemin national » aux ­particularités régionales. De ces concertations, animées par le ministre de la Transition écologique, ­Christophe ­Béchu, devront sortir des stratégies régionales qui identifieront et attribueront clairement les responsabilités entre niveaux de collectivités. De belles empoignades en perspective, qui seront peut-être ­compliquées par la nouvelle étape de décentralisation voulue par le président de la ­République. Cette territorialisation soulève immédiatement deux questions : les objectifs fixés auront-ils force contraignante ? Des pénalités, pécuniaires par exemple, sanctionneront-elles les collectivités qui n’atteindraient pas leurs objectifs ?

Idéologie inchangée

Autre défi, celui des financements. Avec les 7 milliards d’euros ajoutés au projet de loi de finances pour 2024, la ­France semble être à la hauteur des besoins. Mais le gouvernement refuse, pour l’heure, de s’engager sur la voie d’une révolution vers la fiscalité écologique, qui semble pourtant incontournable. Par ailleurs, les collectivités font valoir qu’il faudra aussi financer le fonctionnement de cette stratégie, avec des professionnels qui devront bien être payés. C’est aujourd’hui un angle mort.

Enfin, et peut-être plus fondamentalement, ­Emmanuel ­Macron inscrit son chemin vers la neutralité carbone dans un paysage intellectuel et idéologique toujours fondé sur la croissance et le développement. La notion de sobriété est présente mais « mesurée ». Pour les scientifiques, cela ne fait pourtant pas un pli : sur une planète aux ressources finies, on ne peut poursuivre une croissance sans limite. Le chemin sera long, y compris dans les têtes.