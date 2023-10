L’immobilier est en crise, le monde HLM trinque

Logement social

Publié le 02/10/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actu expert santé social, Actualité santé social, France

La chute de la production de logements sociaux est l’un des thèmes forts du congrès de l’Union sociale pour l’habitat, à Nantes, du 3 au 5 octobre 2023. Dans ce contexte de crise, certains territoires se mobilisent pour relancer la construction de logements.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pour la production de logements sociaux, 2022 avait été une année noire, avec environ 95 000 logements agréés, sur un objectif de 120 000. Si on ne connaît pas encore les chiffres d’agréments de production pour 2023 – les demandes étant déposées traditionnellement au dernier trimestre –, ceux-ci pourraient être encore pires, alors que le nombre de demandeurs de logements sociaux était en hausse en 2022, passant la barre des 2,4 millions. Le sujet devrait être au cœur du congrès de l’Union sociale pour l’habitat, à Nantes, du 3 au 5 octobre.

« La crise immobilière affecte tous les secteurs, y compris le logement social. Dans les régions où la production se fait beaucoup avec les promoteurs privés, via le mécanisme de la Vefa, on ressent encore plus cet impact », explique Emmanuelle­ Cosse ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne