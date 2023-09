Budget culture 2024 : les 4 priorités de l’Etat qui impliquent les collectivités

Projet de loi de finances 2024

Les crédits du ministère de la Culture (hors audiovisuel public et hors pensions) atteindront 4,466 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 6%. La transition écologique constitue le « fil rouge », qui traverse toutes les enveloppes budgétaires de la Rue de Valois.

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a présenté son budget pour 2024 le 28 septembre. La lecture, le patrimoine local, la diffusion artistique et les écoles d’art territoriales figurent en bonne place parmi ses priorités budgétaires.

Bibliothèques : 4,9 millions d’euros supplémentaires

Ces nouveaux crédits (issus des 332 millions prévus pour le livre et la lecture dans le programme 334 Livre et industries culturelles) permettront de soutenir « l’offre de services des médiathèques des territoires ruraux, des quartiers et des petites villes, en s’appuyant sur les bibliothèques départementales », précise le ministère. Les collectivités d’Outre-Mer seront aidées pour le recrutement et la formation de cadres des bibliothèques. 1,2 million d’euros sont prévus pour le développement de la ...

