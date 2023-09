Le gouvernement raccroche les wagons avec les régions

Décentralisation

Publié le 28/09/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Réunis en congrès les 27 et 28 septembre 2023, les présidents de région ont saisi la main que leur a tendue le ministre des Transports, Clément Beaune. Ce rendez-vous a été aussi l’occasion, pour la Première ministre, d’annoncer le lancement des Cop régionales.

Exit, les petites phrases assassines des élus régionaux sur Emmanuel Macron, accusé de faire des annonces sur Youtube sur leurs platebandes.

Imaginé par le Président et destiné à regrouper à l’horizon de l’été les offres de TER et d’Intercités pour une somme autour de 49 euros, le Pass Rail a été mis sur la rampe de lancement ces 27 et 28 septembre.

A l’occasion de leur congrès de Saint-Malo, les présidents de région ont longuement abordé le dossier avec le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune. Un « comité des mobilités » auquel ont participé la grande majorité d’entre eux, y compris les ténors des Républicains, Xavier Bertrand (Hauts de France) et Laurent Wauquiez (Auvergne/Rhône-Alpes).

Un échange plutôt fructueux, à en croire les participants. « Il est important que ...