Local’Attitude, épicerie participative, ouverte à tous, lutte contre la précarité alimentaire à Bordeaux

Publié le 29/09/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu expert santé social, France

Solution alternative à l’aide alimentaire, Local’Attitude est une épicerie associative, implantée dans le quartier populaire Grand Parc, à Bordeaux, avec le soutien du CCAS et d’autres collectivités. Ouverte à tous et participative pour favoriser la mixité sociale, elle conjugue marges minimales et circuit court pour offrir des produits de qualité à des prix accessibles.

