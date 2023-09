JO2024 : une circulaire rappelle les principes de la cellule interministérielle de crise

Administration

Publié le 28/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO non parus au JO

Une circulaire publiée le 27 septembre actualise la précédente circulaire du 1er juillet 2019 sur l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures. Pour rappel, la cellule interministérielle de crise (CIC) a été créée en 2020 dans le but d’assurer le bon fonctionnement de la coordination interministérielle lors des crises majeures de tous types. Il peut s’agir du retour des conflits de haute intensité, de la persistance de la menace terroriste, mais aussi des crises sanitaires, des dérèglements climatiques et environnementaux, etc.

Cette structure peut aussi être activée par anticipation, pour le suivi d’activités spécifiques ou dans la perspective de l’organisation de grands évènements, afin de s’assurer de la plus grande réactivité de l’État.

C’est donc en préparation de la coupe du monde de rugby 2023 et des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, que cette nouvelle circulaire reprend le cadre de référence des principes d’organisation et de fonctionnement de la CIC, posé en 2012 et enrichi en 2019, en rappelant la répartition des responsabilités entre les différentes autorités gouvernementales :