Auteur d’un rapport sur « l’état des services publics » présenté le 14 septembre 2023, le collectif Nos Services publics mettait son travail en discussion le 26 septembre. Une dizaine de députés, hauts fonctionnaires, chercheurs et syndicalistes ont débattu des constats et des propositions du collectif devant 250 spectateurs réunis dans une des salles de l’Assemblée nationale.

« Le contexte est favorable à la naissance d’un débat sur les services publics », estime la députée (LFI) Clémentine Autain, rejointe sur ce point par Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Cette dernière pointe que le covid a « montré un besoin de services publics » et entrevoit même un « retour de balancier » après des décennies de libéralisme.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Thèmes abordés Administration

Service public

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/888368/services-publics-a-la-recherche-des-bonnes-recettes/" }, "headline": "Services publics : à la recherche des bonnes recettes", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2019/08/ill-clod-eve-sp-310x207.jpg", "datePublished": "2023-09-27T17:07:10+00:00", "dateModified": "2023-09-27T17:07:50+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Emmanuel Franck" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo_gazette_web_24872.svg" } }, "description": "Le collectif Nos Services publics organisait, le 26 septembre, un débat sur les services publics avec des députés, des fonctionnaires, des chercheurs et une syndicaliste. Tous les participants s'accordent sur une approche centrée sur les besoins des usagers, moins sur les façons de générer des moyens.", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }