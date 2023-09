Quelle est la règle de calcul à retenir si un jour férié est compris dans une semaine d’astreinte ?

Statut

Publié le 27/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de l’Intérieur et de l’outre-mer : En application de l’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés sont déterminés par l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics après avis du comité social territorial.

Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’État.

Conformément à l’article 2 du décret du 19 mai 2005, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

L’article 3 du décret du 19 mai 2005 prévoit, à l’exception des agents relevant d’un cadre d’emplois des fonctions techniques, que la rémunération et la compensation des astreintes sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur et des outre-mer.

Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires de police municipale qui effectuent des périodes d’astreinte.

L’article 1er de l’arrêté du 3 novembre 2015 pris pour l’application du décret du 7 février 2002 fixe les taux des indemnités d’astreinte. Ils correspondent à 149,48 euros pour une semaine complète, 109,28 euros du vendredi soir au lundi matin, 45 euros du lundi matin au vendredi soir, 34,85 euros un samedi, 43,38 euros un dimanche ou un jour férié et 10,05 euros une nuit de semaine. Le montant de 149,48 euros correspond à un montant forfaitaire défini pour une période d’astreinte d’une semaine complète.

Ce montant résulte de l’addition des montants correspondants à 7 nuits (soit 70,35 euros) avec ceux associés à la partie diurne du samedi (34,85 euros) et du dimanche (43,38 euros).

Il en résulte que si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l’indemnisation portera sur le montant forfaitaire correspondant à une semaine complète (149,48 euros) auquel s’ajoute le montant associé à une astreinte effectuée un jour férié (43,38 euros).

Cette solution s’explique par le fait que le taux d’astreinte du jour férié ne couvre que la partie « diurne » de la journée. Si le jour férié se situe un samedi, le montant du jour férié se substituera à celui du samedi.