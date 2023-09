« Transposer les textes de la Fonction publique d’État n’est pas suffisant »

[Entretien] Syndicat national des DG de collectivités territoriales

Publié le 27/09/2023 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

A l’occasion des assises Territorialis, organisées par le Syndicat national des DG des collectivités territoriales (SNDGCT) les 28 et 29 septembre, Hélène Guillet, sa présidente, fait le point sur quelques-uns des dossiers en cours.

Assises Territorialis, au Havre, sur le thème « l’humain au coeur de l’action ». 14 juin 2023

Bientôt, les grilles d’administrateurs de l’État seront transposées à la territoriale. Quels sont vos points de vigilance ?

Cette transposition a été confirmée avec un léger décalage : elle devrait, au final, avoir lieu début 2024. Mi-septembre, nous avons attiré l’attention du ministre de la Transformation et de la fonction publiques sur deux points.

Le premier : que les particularités des emplois fonctionnels de la territoriale, qui ne sont pas les mêmes qu’à l’État, ne soient pas gommées. Le deuxième : dans les simulations que nous avons réalisées sur cette transposition, 15 à 20 % de nos collègues n’auraient pas de transposition entre l’indice de grade et l’indice d’emploi fonctionnel. Plus globalement, il est bien de transposer, mais on ne peut s’en contenter, c’est loin d’être ...