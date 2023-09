Fin de la CVAE : Le gouvernement ne convainc pas sur la compensation

Fiscalité

Publié le 26/09/2023 • Par Romain Gaspar Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

En plus de la présentation du Projet de loi de finances pour 2024, le Comité des finances locales (CFL) a rendu un avis défavorable sur un projet de décret concernant la répartition de la part dynamique de TVA suite la suppression l'année dernière de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les élus locaux contestent le calcul de sa compensation.

La suppression de la CVAE ne cesse de susciter des interrogations sur la compensation de cet impôt local. Malgré, la compensation par une fraction de TVA, les maires et présidents d’intercommunalités se questionne sur la réelle prise en compte complète de la dynamique de la CVAE et la répartition de sa compensation. Un fonds national de l’attractivité économique des territoires (FNAET) avait été inscrit dans le marbre de la loi, mais la clé de répartition n’était pas définie. Après plusieurs mois de réflexion, et un rapport de l’IGF, le projet de décret pour présenter cette clé a été présenté aux membres du Comité des finances locales de ce mardi 26 septembre.