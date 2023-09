L’eau de pluie au service des collectivités : une approche durable pour la gestion de l’eau

Publié le 26/09/2023 • Par Auteur partenaire • dans :

Le changement climatique a rappelé à tous le caractère précieux de l’eau. Après une sécheresse exceptionnelle durant l’été 2022, encore près de 189 communes françaises sont privées d’eau à la mi-septembre 2023. Organiser la collecte de l’eau de pluie fait partie des leviers pour une approche plus durable de la gestion de l’eau dans les collectivités.

Les enjeux de la récupération d’eau de pluie

Entre les fortes chaleurs et la raréfaction des précipitations, le changement climatique impacte directement le niveau des nappes phréatiques. Face à l’appauvrissement des ressources en eau douce touchant tout le territoire, le président Macron a mis en place un Plan eau en mars 2023[1]. L’objectif était de limiter les coupures d’eau potable lors de l’été dernier, mais aussi de réaliser des économies d’eau de 10 % d’ici 2030. La sobriété doit en effet s’inscrire dans la durée. L’un des axes proposés pour atteindre cet objectif est l’investissement massif dans la réutilisation des eaux usées. Par extension, la collecte des précipitations grâce à des cuves et récupérateurs d’eau de pluie s’impose comme une solution pérenne pour réduire la pression sur les ressources en eau douce.

Récupération de l’eau de pluie : quelles obligations pour les collectivités ?

Il n’existe aucune obligation relative à la récupération de l’eau de pluie par les collectivités. Cependant, elles ont toutes entamé une réflexion à ce sujet depuis les Assises de l’eau en 2019, puis le Varenne agricole de l’eau en 2021. Les communes peuvent ainsi investir dans des systèmes de collecte pour une réutilisation des eaux pluviales. Les collectivités peuvent aller encore plus loin avec des actions d’incitation à la collecte de l’eau de pluie à destination des administrés.

Ainsi, il leur est désormais possible de « promouvoir la récupération d’eau de pluie pour les bâtiments et habitations neufs en prévoyant des dispositions rendant obligatoire la gestion à la parcelle des eaux de pluie dans leur zonage pluvial annexé au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal », comme le prévoit l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales[2]. Une autre option particulièrement plébiscitée est l’achat groupé de cuves et collecteurs d’eau de pluie. Afin d’inciter les particuliers à gérer de manière plus durable leur consommation d’eau, les collectivités centralisent les désirs d’achat des administrés. Elles peuvent ensuite s’adresser à des fournisseurs professionnels pour négocier un prix très attrayant pour cette commande collective.

L’achat groupé de récupérateurs d’eau de pluie : un nouvel outil de gestion durable

À l’instar de nombreuses communes et collectivités, le parc naturel régional de Millevaches en Limousin a organisé en 2023 une troisième campagne d’achat groupé de récupérateurs d’eaux pluviales. Après des cuves de 1 000 litres en 2022, le parc s’est proposé de recenser les besoins en citernes souples de 5 à 20 m3 destinées à la collecte de l’eau de pluie. Les éditions précédentes ont permis l’installation d’environ 300 dispositifs. Il faut dire que le prix obtenu grâce à cette initiative permettait de bénéficier d’une réduction comprise entre 30 % et 44 % par rapport aux tarifs affichés dans le commerce[3].

Toutes les collectivités ont la possibilité de mettre en place ce genre d’opérations. Les cuves et récupérateurs d’eau se déclinent en de nombreux modèles permettant d’accommoder les exigences de chacun. En proposant la possibilité d’un achat groupé de cuves aux contenances variées, les collectivités peuvent s’assurer une participation plus importante. Ainsi, les particuliers, mais aussi les entreprises ou les associations peuvent aussi bénéficier de cette démarche.

Comment choisir une cuve de récupération d’eau de pluie ?

L’espace disponible est souvent le point de tension lors du choix d’un tel dispositif. Il est donc possible de choisir entre une cuve à enterrer ou une référence aérienne. La deuxième solution est plus facile à installer, mais prend de la place. Les modèles à enfouir nécessitent des travaux, mais l’encombrement est minimal. L’installation doit permettre d’acheminer exclusivement l’eau récupérée sur la toiture. Cette dernière doit être exempte de plomb, d’amiante ou de tout autre matériau toxique.

Il est important de déterminer l’usage qu’il sera fait des eaux pluviales. Les raccordements des citernes peuvent permettre l’arrosage et/ou une utilisation à l’intérieur du logement. L’eau de pluie peut servir à remplir la chasse d’eau, alimenter un lave-linge ou nettoyer les sols. Elle n’est en revanche pas compatible avec une utilisation alimentaire, mais l’eau destinée aux sanitaires et à l’entretien du linge représente déjà un tiers de la consommation des ménages[4] ! Les économies réalisables sont donc substantielles.

Les cuves et récupérateurs d’eau de pluie permettent aux collectivités de s’investir pour une approche plus durable de la gestion des ressources d’eau douce. Elles peuvent tout d’abord intégrer ces dispositifs à leur stratégie afin de mieux gérer leur propre consommation d’eau. Grâce à l’achat groupé pour les administrés, elles encouragent directement un changement d’habitudes à plus grande échelle.

[1] Présentation du Plan eau. | Élysée

[2] Article L2224-10 – Code général des collectivités territoriales – Légifrance

[3] Contre la sécheresse, des récupérateurs d’eau à petit prix sur le plateau de Millevaches en Creuse

[4]Quelle est la consommation d’eau moyenne dans les foyers ? | Centre d’information sur l’eau

Contenu proposé par DIRECT CUVES