Faut-il revoir le label « salle de musiques actuelles » ?

Musiques

Publié le 29/09/2023 • Par Pascale Tessier • dans : Actualité Culture, France

Les salles de musiques actuelles connaissent une déroute financière sans précédent. Sans renforcement du soutien de l'Etat et des collectivités, l'avenir de ces équipements s'annonce très incertain.

Dédiés à la création, la production et à la diffusion musicales, les salles de musiques actuelles voient leurs recettes propres complétées par des subventions de l’Etat et des collectivités pour accomplir des missions de service public culturel (attention portée à l’émergence artistique et aux pratiques des professionnels et des amateurs, éducation musicale notamment).

Alors que beaucoup d’équipements sont en pleine déroute financière, les professionnels ne cachent pas que leur pérennité dépend de leurs recettes et des moyens que le gouvernement est prêt à consacrer à ce label. « L’année dernière, avec le reliquat des aides liées au covid et une inflation moindre, la situation était supportable, commente Aurélie Hannedouche, déléguée générale du Syndicat des musiques actuelles (SMA) ...

