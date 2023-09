Mieux voir et entendre les engagements des habitants de quartiers populaires

Politique de la ville

Publié le 27/09/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu expert santé social, France

Le 6e rapport sur les « paroles des habitants et habitantes des quartiers populaires » de la Fédération des centres sociaux et du Réseau national des centres ressources politique de la ville (RNCRPV), publié le 27 septembre, révèle un état des lieux assez sombre de l’état des quartiers prioritaires. Mais il met aussi en lumière les nombreux modes d’engagement des habitants, y compris de jeunes. Des voix qui doivent être davantage entendues et associées, estiment les auteurs.

C’est le 6e du genre : la Fédération des centres sociaux et le Réseau national des centres ressources politique de la ville (RNCRPV) publient le 27 septembre une nouvelle édition de leur rapport bisannuel sur les « paroles des habitants et habitantes des quartiers populaires ». Ce document (téléchargeable ici), qui vise à faire entendre la parole des habitants des quartiers prioritaires et à « les positionner comme co-constructeurs de politiques adaptées à leurs besoins », est le fruit de l’animation et la retranscription de 43 heures de débats impliquant 230 habitants et organisés par 19 centres sociaux de France métropolitaine et d’outre-mer. Une consultation au long cours, sur un an, qui devrait en cela être complémentaire de ce qui sortira, d’ici fin décembre, de la Commission ...