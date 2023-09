Lois de finances : les demandes des centres communaux d’action sociale

Social

Publié le 26/09/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale recevait, lors de sa rentrée politique, la nouvelle ministre des Solidarités, quelques heures avant la présentation du PLF et du PLFSS 2024.

L’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) organisait, ce 26 septembre, son conseil national et assemblée générale. Un événement auquel la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé a été invitée pour la première fois à s’exprimer devant les élus en charge des CCAS. A la veille de la présentation en conseil des ministres des projets de loi de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2024, l’Unccas en a profité pour soumettre ses 20 propositions.

Huit jours après la présentation du « Pacte des solidarités », Luc Carvounas, président de l’Unccas et maire (PS) d’Alfortville (Val-de-Marne, 45 100 hab.) s’est dit ...