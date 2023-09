Planification écologique : cap sur sa déclinaison locale

Transition écologique

Publié le 26/09/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Emmanuel Macron a conclu le 25 septembre les travaux sur l'élaboration de la feuille de route de la planification écologique. Il reste désormais à la mettre en pratique, en fixant des objectifs territoire par territoire. C'est dans cette phase de mise en pratique que la crédibilité de ce plan va se jouer.

Voici donc bouclée la première phase de la planification écologique. Elle a conduit à construire la feuille de route qu’Emmanuel Macron a présenté ce lundi 25 septembre, à l’issue du deuxième Conseil de planification écologique (CPE). Cela marque la fin d’une séquence ouverte par le candidat Macron, lors de son discours du 2e tour de l’élection présidentielle à Marseille, et qui l’avait conduit, une fois élu, à créer un secrétariat général de la planification écologique puis à lancer une concertation tout azimut.

Cap sur la territorialisation

C’est maintenant que le plus difficile commence : mettre en œuvre cette programmation ambitieuse, en la déployant à la fois dans tous les secteurs et dans tous les territoires. Les collectivités sont en première ligne de ce combat, et l’exécutif ...