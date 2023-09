La garantie universelle d’un hectare, un casse-tête de plus

Artificialisation des sols

Publié le 27/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Billets juridiques, France

La loi du 20 juillet a instauré une garantie pour toutes les communes : la possibilité de consommer un hectare de surface agricole, naturelle et forestière. Très discutée, cette disposition appelle des précisions.

La loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux n’aurait-elle pas en fait apporté des complications supplémentaires ? Son article 4 dispose qu’une commune, qui est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU), un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026, ne peut être privée d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La loi ajoute que, pour la première tranche de dix années, cette surface minimale est fixée à un hectare et qu’elle peut être mutualisée à l’échelle intercommunale.

Dents creuses

Critiquée, car elle remet en question l’équilibre d’un aménagement raisonné, cette « garantie ...

