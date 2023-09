À Amiens, une plateforme sport-santé au carrefour des acteurs

Sport-santé

Publié le 26/09/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

La maison de sport-santé de la métropole d'Amiens (Somme) est une plateforme qui relie les pratiquants, les professionnels de santé, du médico-social et une quinzaine partenaires sportifs. Elle sensibilise à l’activité adaptée, assure des bilans initiaux, accompagne puis suit des personnes dans une pratique sportive.

Le 29 septembre, le Coliseum de la capitale picarde accueille les rencontres régionales sport-santé des Hauts-de-France, organisées par le Comité régional olympique et sportif (Cros), en partenariat avec la Délégation régionale académique à la jeunesse à l’engagement et aux sports (Drajes) et la région Hauts-de-France.

« Cet accueil traduit notre réel engagement dans le sport-santé, qui est un axe structurant et fondateur de notre projet sportif depuis 2014, assure Guillaume Duflot, vice-président d’Amiens métropole, délégué au sport (185 000 habitants, 39 communes, 29 agents à la direction des sports). Très tôt, nous avions organisé des ateliers pour écouter et faire se rencontrer le monde sportif et des professionnels de santé. Et nous avons créé une maison sport santé (MSS). »