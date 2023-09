Dispense d’autorisation pour les constructions temporaires et démontables : l’expérimentation est pérennisée

Publié le 25/09/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 22 septembre pérennise le dispositif mis en place par le décret n° 2021-812 du 24 juin 2021.

Il permet ainsi, dans certaines zones, de dispenser d’autorisation d’urbanisme l’implantation, pour une durée maximale de 24 mois, de certaines constructions temporaires et démontables telles que les résidences universitaires, les résidences sociales, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les structures d’hébergement d’urgence et celles nécessaires au relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain.

Les dispositions de ce décret sont également applicables aux constructions temporaires et démontables dont la durée d’implantation maximale n’a pas expiré à la date de son entrée en vigueur.