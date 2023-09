Accueil

A la une PLF : « Nous mettons 220 millions d’euros de DGF en plus pour 2024 »

[Entretien exclusif] Finances locales

PLF : « Nous mettons 220 millions d’euros de DGF en plus pour 2024 »

Publié le 25/09/2023 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité. © Frédéric KLEMCZYNSKI / Divergence

Augmentation de dotation globale de fonctionnement, financement de la transition écologique, redressement des comptes publics… Thomas Cazenave et Dominique Faure, respectivement ministre délégué chargé des Comptes publics et ministre déléguée chargée des Collectivités et de la Ruralité, dévoilent en exclusivité pour la Gazette des communes les mesures majeures concernant les collectivités du projet de loi de finances pour 2024.

