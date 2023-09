Politique de la ville

Les maires de banlieue affichent leurs attentes avant le Comité interministériel des villes

Publié le 22/09/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Ville & Banlieue

À l'approche du prochain Comité interministériel des villes et du projet de loi de finances pour 2024, les maires de banlieue veulent se faire entendre. Ils réclament des moyens financiers et des réponses à la crise du logement et à l'explosion de la pauvreté dans leurs territoires.

