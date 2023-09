Emmanuelle Cosse : « Il faut un soutien sans faille de l’Etat pour le logement social »

[Entretien] Logement social

Publié le 22/09/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Emmanuelle Cosse, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, revient sur les impacts de la crise immobilière sur le secteur du logement social, à la veille du prochain congrès du mouvement HLM, du 3 au 5 octobre prochain, à Nantes.

La majorité des demandes d’agréments pour la production de logement social est déposée en fin d’année, mais sait-on déjà comment s’annonce la production de logement social en 2023 ?

Elle devrait être en deça de 2022, qui était déjà une mauvaise année, avec environ 95 000 agréments. La crise immobilière a un impact sur tous les secteurs, y compris le logement social. Dans les régions où les bailleurs sociaux produisent beaucoup en achetant des logements aux promoteurs privés via la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), on voit un impact fort sur la production.

Dans les quartiers en renouvellement urbain, on a du mal à reconstituer l’offre de logements sociaux démolis, car peu de programmes immobiliers sortent de terre, et le foncier est trop cher pour ...

