Territoires et industrie

Euraénergie, GIP dédié à la mutation énergétique et industrielle du Dunkerquois

Publié le 22/09/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : Régions

Velvet-Wikipedia

Le groupement d'intérêt public (GIP) Euraénergie, est le lauréat dunkerquois catégorie Politique publique de l'événement Territoires et Industrie qui a eu lieu mercredi 20 septembre. Il se présente comme un « écosystème d'innovation » au service de la transition énergétique et industrielle du territoire et accompagne un vaste projet de décarbonation industrielle.

