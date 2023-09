Faire face à la pénurie des compétences par la VAE inversée

Carrière

Publié le 22/09/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu expert santé social, France, Métier et carrière santé social, Toute l'actu RH

(c) Kzenon

La validation des acquis de l’expérience évolue. La santé, le sanitaire et le social sont trois des six secteurs prioritaires retenus.

1. En quoi consiste l’expérimentation ?

La loi relative au fonctionnement du marché du travail (loi Dussopt) autorise une expérimentation qui consiste à proposer un parcours de formation en situation de travail et sa reconnaissance par une certification professionnelle. Elle est mise en œuvre dans le secteur privé via des contrats de professionnalisation, d’une durée maximale de 36 mois, comportant des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Le processus d’acquisition de compétences par l’emploi et la formation est ainsi concomitant au processus d’évaluation des compétences par la VAE. Le dispositif, également dénommé « VAE inversée », vise à permettre aux personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas s’engager dans un parcours de formation classique ...