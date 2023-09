Stations de montagne

« Le dialogue pour réinventer les territoires de montagne »

Publié le 25/09/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

The Shift Project

Dans le cadre de son assemblée générale, le 20 septembre, l’association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) a organisé une table ronde sur les leviers pour adapter les stations au changement climatique. Parmi les intervenants, Corentin Riet, chargé du projet Stratégie de résilience des territoires de The Shift Project et co-rédacteur d’un guide pour transformer les territoires de montagne. Il revient sur les enjeux, leviers et perspectives pour les élus dans un contexte de changement climatique. Sport compris.

