Police municipale : la réforme sur la carrière et l’échelonnement indiciaire ne concernerait que 6% des agents

Carrières

Publié le 21/09/2023 • Par Pierre Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Les projets de décret sur la carrière et l’échelonnement indiciaire des policiers municipaux auraient dû être examinés le 20 septembre par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Mais le boycott des syndicats contre la prime pouvoir d'achat renvoie leur examen à plus tard. Si, selon les représentants syndicaux de la police municipale, les textes vont "dans le bon sens", tous affichent leur scepticisme sur le nombre d’agents concernés par la réforme

Si le boycott du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSPFT) du 20 septembre visait directement le projet gouvernemental de prime pouvoir d’achat, c’est tout l’ordre du jour qui a été bouleversé et renvoyé à une date ultérieure, sans doute le 18 octobre. Parmi les projets de décret qui devaient être examinés : ceux sur la carrière et l’échelonnement indiciaire des agents de police municipale. En attendant le projet de décret sur la refonte du régime indemnitaire, voulu par la ministre en charge des collectivités, Dominique Faure, qui sera examiné plus tard. Coup de projecteur sur une réforme scrutée à la loupe par les professionnels.

Favoriser l’accès à l’échelon terminal en catégorie C

Les agents de catégorie C sont les premiers concernés par ces ...