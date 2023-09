Pauvreté : les associations face à une rentrée très difficile

Social

Publié le 21/09/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Lors de sa traditionnelle conférence de presse sur la rentrée sociale, qui s’est tenue le 21 septembre, l’Uniopss a témoigné des difficultés grandissantes des personnes vulnérables et du secteur associatif, et déploré l’absence de réponses structurelles.

« En cette rentrée, nous sommes inquiets, circonspects, et aux aguets », a affirmé avec gravité Daniel Goldberg, président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss), en introduction à la conférence de presse sur la rentrée sociale 2023-2024.

Les constats sont connus, répétés, assénés. La pauvreté en France s’élargit, avec de nouveaux publics : jeunes, travailleurs pauvres, retraités. Elle s’approfondit et s’enracine, avec des inégalités territoriales. Après le Covid et la crise énergétique, c’est l’inflation qui rogne les revenus déjà modestes des personnes et menace jusqu’à leur survie. « Et même si la pente de son augmentation va probablement s’incliner, les prix vont continuer à progresser, notamment sur ...

