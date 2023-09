« C’est une réforme systémique du modèle et du financement des Ehpad qu’il faut construire »

Grand âge

Publié le 21/09/2023

A une semaine de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), la députée (PS) Christine Pirès Beaune revient dans la Gazette sur les conclusions de la mission de réflexion qu'elle a mené sur les aides publiques permettant de limiter le reste à charge en Ehpad. Elle appelle à "une réforme systémique du financement" et à une simplification en confiant la tutelle des établissements uniquement aux agences régionales de santé (ARS). Entretien.

En quoi le sujet du reste à charge pour les Ehpad constitue à vos yeux un enjeu ?

Je siège à la commission des finances et je n’avais pas de connaissance particulière sur le modèle économique et sur l’écosystème des Ehpad. Ce travail long de six mois m’a permis de le découvrir. Non sans difficultés, je dois dire. Premier constat : le nombre de rapports pour alerter, qui vont tous dans la même direction. Et pourtant, rien n’a finalement avancé sur la loi grand âge. Tous les acteurs disent que l’on a besoin d’argent supplémentaire pour prendre en charge correctement, dignement, les personnes âgées, qu’elles soient à domicile ou en établissement.

La deuxième réflexion porte sur le reste à charge. Tous ces rapports sont concentrés sur les établissements ...

