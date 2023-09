La stratégie du coucou

[éditorial] transports

Publié le 22/09/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Peu importe que le Pass Rail reprenne les formules d’abonnement à bas prix des régions, c’est le gouvernement qui sera, in fine, crédité de cette initiative.

Exit, la pensée complexe, ­Emmanuel ­Macron va droit au but. Il met sur la rampe de lancement un « pass rail » ouvert à tous, valable de manière illimitée sur les trains Intercités comme sur les TER. Un abonnement « autour de 49 euros », qui a vocation à être opérationnel dès l’été prochain, précise aussitôt son ministre des Transports, Clément Beaune. Un dispositif simple et efficace, calqué sur celui existant outre-Rhin. Si l’Allemagne l’a fait, c’est que c’est assurément une bonne idée, vante la Macronie. Le pass rail sent bon le pouvoir d’achat et la vertu écologique.

Pression populaire

Alors, à quoi bon, dans ces conditions, s’embarrasser avec des considérations secondaires, la décentralisation et la libre administration des collectivités ? Les Français n’ont que faire de ces arguties constitutionnelles. Les régions, chargées des TER, pourront bien faire de la résistance, elles ne tiendront pas longtemps face à la pression populaire. Peu importe que le pass rail reprenne les formules d’abonnement à bas prix qu’elles ont déjà mises en place, c’est le pouvoir qui sera crédité de cette initiative.

Déjà, les opposants au dispositif passent pour de mauvais coucheurs. A l’image de Franck Dhersin, vice-­président (LR) des Hauts-de-France chargé des mobilités, lorsqu’il dit : « Le président de la République a souvent de très bonnes idées, mais il faut surtout qu’il arrête d’avoir des idées avec le pognon des collectivités locales… »

Marketing politique

C’est pourtant bien le fond de l’affaire. L’Etat, par la voix de Clément Beaune, a beau s’engager à mettre la main à la poche, il se garde de donner le moindre montant. Le pass rail, dont les effets sur le trafic automobile sont, pour l’heure, marginaux en Allemagne, pourrait grever les capacités d’investissement des pouvoirs publics.

Quand on met plus de temps qu’il y a quarante ans pour aller en Intercités de Paris à Limoges, l’urgence n’est-elle pas de remettre en état le réseau et de créer les conditions d’un choc d’offres, plutôt que de succomber aux facilités du marketing politique ?